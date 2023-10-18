涉偽造新冠疫苗接種紀錄　清潔工囚36個月　沖印店主囚28個月 (18:19)

案件於暫代區域法院的西九龍法院審理，首被告為越南籍清潔工阮氏緣（現50歲），次被告為經營涉案沖印店的王文琪（現44歲）。案情指，警方2021年8月在九龍灣麗晶商場「太子數碼」沖印店發現首被告和次被告，在店內搜出多份新冠疫苗接種紀錄、不適合接種疫苗的醫學證明書等。店內電腦連接的USB亦搜出相似的文件檔案，當中顯示的病人姓名和資料留有空白，載有一間診所的印章。不過醫管局系統和涉事診所沒有相關人士的紀錄，另有核酸證明書的登記日期為2021年2月29日，該日子並不存在。

次被告警誡下承認，首被告反映有越南同鄉拒絕打針，指示她在沖印店印製偽造的疫苗紀錄。次被告表示，首被告曾提供一份接種紀錄的原稿，再以WhatsApp傳送別人的身分證資料；她則用電腦軟件「Photoshop Elements」偽造文書，就每張紀錄收取150元報酬。