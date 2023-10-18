立法會三讀通過管制即棄塑膠產品條例草案 (17:28)

大部分議員發言表示支持法案，不過有議員提出當局應加強環保教育，其中自由黨邵家輝稱，當局應鼓勵市民整體減少使用即棄餐具，包括鼓勵在辦公室放置可重用餐具，他又提出政府現推動夜繽紛，但卻禁止使用螢光棒，認為當局要平衡環保及實際需要。另一名議員謝偉銓亦認為，當局在推行新措施時要配合教育市民，並要加大力度推動回收業及鼓勵市民做好垃圾分類。

條例草案建議分階段管制9類即棄膠餐具，首階段將禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，及其他體積細小而回收困難或已有成熟替代品的即棄膠餐具，包括飲管及攪拌棒；另亦禁止向堂食顧客提供即棄膠杯、杯蓋、膠食物容器等。第二階段將全面落實所有管制。

至於其他塑膠，首階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品；亦禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品。第二階段將擴展至禁止銷售及免費供應枱布、牙線棒、即棄耳塞等。當局原本建議一併禁止塑膠製即棄糕點裝飾及即棄膠手套，修正後改為取消規管塑膠製即棄糕點裝飾，及除工作必需外禁止免費分發即棄膠手套。