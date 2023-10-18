王詩雅「洪門宴」案　指衛生署致電時未表明身份做法不公 (16:44)

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，所涉資料為2022年1月3日她由家出發前往洪為民生日宴。

辯方大律師黃繼兒為前個人資料私隱專員。黃於中段陳辭指出，只要行蹤資料涉及個人身份，便屬個人資料，受到私隱條例所保障，政府有責任要合法及公平地獲取該些個人資料。

黃續指，現在社會氛圍下，透過電話詐騙或騙取個人資料等事件屢見不鮮，當有關部門只通過電話聯絡，在不披露公職身份的前提下，便要求受查者必須如「倒水一般」交代事件，做法不可接受。有證據反映兩名衛生署護士致電被告期間，均無提及自己是「獲授權人員」，做法不符《預防及控制疾病(披露資料)規例》下有關要使受查人「明知」調查人身份的要求。

黃又指，被告從沒隱暪行蹤，因為沒有向部分獲授權人員講清楚行蹤便招來檢控。被告主動提供資料，又找律師協助處理，結果不斷有衛生署人員找她；事件中牽涉其他接觸者，他們不願向衛生署落口供，反而最後無事，黃質疑做法不公。