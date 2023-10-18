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「隱世市集」男東主認售冒牌卡通衣服罰一萬元 (16:02)

涉在旺角「隱世市集」售賣社運書籍、早前承認煽動罪的男子，另涉於同一地方出售冒牌小熊維尼T恤等，他今（18日）於西九龍裁判法院承認「供應應用虛假商品的貨品」及「管有已應用虛假商品說明的貨品」共兩罪，判罰款一萬元。案情指，便衣海關人員在「影衰Mi雜貨店」購入懷疑假貨，被告承認無驗證商品真偽，亦沒有向商標持有人索取授權。

女被告為售貨員何樂瑤（21歲），男被告為檔主李龍現（53歲）。在控辯雙方達成共識之下，男被告承認控罪和控方案情，女被告獲准以2000元簽保守行為18個月。

男被告承認的案情指，海關人員於2022年7月執行打擊假貨行動，喬裝成顧客前往旺角銀城廣場1樓，發現女被告在「影衰Mi雜貨店」獨自看檔。海關人員在檔口購買價值約300元的小熊維尼T恤，其後檢走「Little Twin Stars」T恤和「Hello Kitty」銀包等，懷疑全是假貨。

男被告不久到場，他向海關人員自稱為檔口負責人，又指涉事貨品為真貨。女被告則在錄影會面承認受聘為售貨員，但無法確認貨品真偽。調查發現，檔口出售的貨物全是假貨。

庭上透露，男被告有其他不同類型案底，翻查資料為「隱世市集」擺檔案。辯方庭上求情指，男被告早前完成心臟和血管瘤手術，身體狀况不佳；本案涉及價值4000多元的貨品，屬於小規模零售生意，冀法庭輕判。裁判官溫紹明表示，考慮本案情節和男被告背景，判男被告罰款一萬元。

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