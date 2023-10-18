立法會復會　表決法案時至少77名議員在席　梁君彥信議員會盡責 (17:23)

相關條例草案為復會後首項表決的法案，於中午恢復二讀、在首位議員發言期間，直播畫面顯示前後至少45名議員在席，二讀辯論期間共有23位議員發言、時長近3小時。被問到今日大會出席率是否有改善，立法會主席梁君彥認為議會運作透明，「你哋有眼睇」，並稱「我諗議員留意到外間對他們的意見，他們會做番他們的責任」。至於早前有傳媒報道，建制派內部協調立法會大會的不記名表決要有過半議員在席，議員離開大樓逾一小時亦要報到。梁君彥回應稱議員如何履行職責是其責任，應由議員自行處理。

李慧琼：分享經驗鼓勵議員多開會 並非「指令」

立法會內委會主席李慧琼就認為，議員履職開會、積極反映民意屬其責任，留意到市民意見和傳媒報道，為了提升要求，她與建制派「班長」廖長江遂鼓勵議員多出席會議，指提升自我要求也是議員工作之一。她說，自己也以身作則，在記者會中途離開往會議廳投票。李慧琼表示，從今日表決的情况可見，相信一眾議員也十分重視社會意見，「見到今日大家經過鼓勵，都出席得好理想」。

被問到是否要求不記名表決時也要有過半議員在席，李慧琼拒絕評論內部討論，強調鼓勵議員開會不是指令。「我和廖長江班長大家協調，鼓勵大家、與大家分享感受，希望議員考慮我們的意見。至於議員怎樣履職，每名議員受到公眾監察⋯⋯所以不是什麼指令，你千祈唔好咁講。」