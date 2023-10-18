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荃灣中槍青年曾志健涉暴動罪及潛逃囚47個月 (15:54)

2019年國慶日荃灣中槍青年「健仔」曾志健，與涉反修例案等3名青年獲YouTube頻道「升旗易得道」成員安排離港，4人於去年7月擬潛逃台灣時被捕，協助窩藏的貨倉管理員亦被捕。繼一人認罪，其餘4人早前承認妨礙司法公正等罪，今（18日）在區院（移師至西九龍法院）判刑。曾志健就暴動及潛逃兩案共被判囚47個月，涉潛逃的23歲男子被判囚10個月，17歲男生則被判入教導所，至於協助潛逃的倉務員罪責遠高於同案被告，被判監20個月。

被告馮清華（現年24歲，下同）早前認罪，被判囚4年。被告曾志健（22歲）承認暴動罪和襲警罪，另一項襲警罪存檔法庭。曾志健與王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲）承認妨礙司法公正罪。

曾志健被控暴動的案情指出，他在荃灣以金屬棒攻擊一名警員，另一名警長拔槍戒備，曾志健擊打警長持槍的右臂。警長執行職務向曾的身體發射一槍致他倒地，曾在送院途中被捕。

潛逃案的案情則指，除葉豪以外的4人（包括馮清華）均涉刑事案並獲保釋。YouTube頻道「升旗易得道」的成員告知他們可安排離港，又安排各人在2020年尋求政治庇護但失敗。頻道的職員葉豪有份照顧及安排他們在荃灣和葵涌多個單位藏匿。其間各被告遭要求拍片籌款，否則不安排離港。頻道成員曾經向王愷銘及黃姓男生分別收取20萬元及35萬元作潛逃費。至2022年7月凌晨，4人獲安排離港，乘的士抵達北潭涌後被捕。

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