荃灣中槍青年曾志健涉暴動罪及潛逃囚47個月 (15:54)

被告馮清華（現年24歲，下同）早前認罪，被判囚4年。被告曾志健（22歲）承認暴動罪和襲警罪，另一項襲警罪存檔法庭。曾志健與王愷銘（23歲）、黃姓男生（17歲）及葉豪（35歲）承認妨礙司法公正罪。

曾志健被控暴動的案情指出，他在荃灣以金屬棒攻擊一名警員，另一名警長拔槍戒備，曾志健擊打警長持槍的右臂。警長執行職務向曾的身體發射一槍致他倒地，曾在送院途中被捕。

潛逃案的案情則指，除葉豪以外的4人（包括馮清華）均涉刑事案並獲保釋。YouTube頻道「升旗易得道」的成員告知他們可安排離港，又安排各人在2020年尋求政治庇護但失敗。頻道的職員葉豪有份照顧及安排他們在荃灣和葵涌多個單位藏匿。其間各被告遭要求拍片籌款，否則不安排離港。頻道成員曾經向王愷銘及黃姓男生分別收取20萬元及35萬元作潛逃費。至2022年7月凌晨，4人獲安排離港，乘的士抵達北潭涌後被捕。