教育局將增在職教師SEN培訓課程名額　適時檢視SEN學位教師文憑學額 (13:07)

教育局由2007/08學年起，為在職教師提供基礎、高級及專題課程的「三層課程」培訓，以協助教師掌握照顧有SEN學生的專業能力，蔡若蓮說，於17/18至21/22學年分別有4314、1405、2135名教師分別完成基礎、高級及專題課程，而每年完成三層課程的教師人數由17/18學年1485人增加21/22學年的3331人，增幅超過1倍。

民建聯議員郭玲麗指，特殊學校近年出現教師流失，現時師資培訓不足以應付業界需求，關注教育局會否增加相關學額，或讓自資院校開辦特殊教育課程。蔡若蓮回應說，一直有留意特殊教育教師的離職情况，特殊教育師訓名額由教資會每3年因應實際教師供應及需求規劃，當局會適時檢視，但認為現時不適宜讓自資院校開辦相關課程，因或影響供求平衡及整體教師培訓質素。

議員管浩鳴表示，有家長反映學齡SEN學童面對專業人士的輔導時間，較學前時大幅減少，關注當局會否於小學階段為SEN學童增加更多專業支援服務。蔡若蓮解釋，由於針對幼稚園及小學SEN學童的支援目標及模式有不同，故家長或感到有落差，但強調支援沒有減少。她說，幼稚園階段主要訓練自理能力、小學目標則是融入學習，小學會透過額外資源、專業支援及教師培訓，全方位支援SEN學生融入學習。