涉於更衣室兩度偷同僚共700元　海關前關員判囚9周 (12:40)

被告胡亮豪（38歲）為海關前關員。法庭早前索取被告的背景報告，辯方指內容中性，案發時被告因經濟拮据愚蠢犯案，他於今年2月未被起訴前已辭職並搬離海關宿舍。辯方亦指，被告無盜竊習慣，對自身行為感後悔和可恥。他已還押兩周，同時失去工作、升遷機會等，現時從事地盤鋁材工作，願意為家庭發展新領域，辯方望判處非監禁式刑罰。

裁判官施祖堯判刑指，本案被盜財物雖然只涉及700元，但被告於一個月內接連3次針對同一儲物櫃下手，案情嚴重。被告亦乘更衣室無人之際嘗試並成功打開儲物櫃，屬有計劃、有預謀行事，非一時衝動。案發地點為海關關員更衣室，被告必然知道解開的是同袍的儲物櫃，他的罪責另因其紀錄部隊人員身分而加劇。

施官考慮報告提到，被告希望與家人過穩定生活，有深切悔意並已賠償事主，但若接納辯方判刑提議則未夠阻嚇性。施官最終就2項盜竊罪以監禁15周為量刑起點，認罪減至10罪，因他賠償額外給予一周扣減；企圖盜竊罪則以9周監禁為起點，認罪後減至6周，3罪刑期同期執行。