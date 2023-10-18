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7.21案　控方指白衣人受黑衣人多番「挑釁」及「襲擊」後衝上月台 (11:41)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，7人否認暴動罪受審，控方今（18日）於區院讀出開案陳辭，描述黑衣人在港鐵運作正常下拒絕離開，以粗言辱罵「挑釁白衣人」衝入閘，又射水「襲擊」白衣人。及至有人從月台擲下垃圾桶蓋，白衣人「因此」衝上月台襲擊黑衣人及車廂內的巿民；當中被告身穿黑色、綠色、藍白條紋等上衣，與黑衣人一同挑釁和襲擊白衣人。審訊明續。

被告林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗同否認暴動罪受審。製作721專題報道《7.21誰主真相》的港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲亦到庭旁聽。

控方高級檢控官程慧明讀出開案陳辭，指案件背景是元朗「發生一些公安事件」後，網上有人呼籲在案發日保護和光復元朗。案發當晚，大量穿黑衣的人到達元朗，其後與穿白衣的人發生暴力衝突，同時上環中聯辦外、維園等地亦有示威和騷亂。

案發晚10時許，林卓廷致電元朗警民關係組警長，對方稱警方正在元朗處理事件，勸告他別前往元朗。林在10時45分抵達元朗站大堂，與約100名大多穿黑衣、部分持雨傘和行山仗的人聚集，另一群不少於50名、大多穿白衣的人在閘外徘徊，部分手持藤條、木棍等。雙方互罵，演變成暴力衝突，白衣人威嚇施襲、向黑衣人擲物，被告與黑衣人用粗言辱罵對方，「挑釁白衣人入付費區動手打架」，有黑衣人叫喊「落嚟幫手」，呼籲壯大聲勢。

部分黑衣人擺傘陣、擲物、用消防喉射水、噴滅火泡沫「襲擊白衣人」。至約11時，部分白衣人受「多番挑釁下」衝入閘，林卓廷及部分黑衣人撤退上月台，白衣人沒有跟隨。其後有人從月台向白衣人擲垃圾桶蓋，「因此，白衣人走上樓梯前往月台，襲擊黑衣人及月台上和列車車廂內的部分巿民」。

在暴動其間，各被告「有共識地」集結，挑釁及襲擊白衣人。穿黑衣的林卓廷大叫「大家千祈唔好退」，並指示黑衣人站在前面，又辱罵和恐嚇白衣人，其餘被告則穿綠色、藍白條紋等上衣，與黑衣人聚集，向白衣人大叫、做手勢「挑釁對方」、擲物及射水施襲。

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