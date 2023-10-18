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男子旺角爬上貨車　與警對峙2小時被制服 (12:05)

今晨（18日）9時許，一名赤膊男子在旺角亞皆老街先達廣場對開爬上一輛吊臂貨車上，司機發現後停車報警，警方及消防到場，男子企在車斗上一部工程機器，不時揮舞手中硬物，與救援人員對峙，警方正在場游說，有警員持盾牌戒備。現場一段行車線封閉，附近一帶交通嚴重擠塞。

約11時15分，手持盾牌警員上前將男子制服，救護員其後將他送院。

現場所見，男子站在車尾機器上，離地約4米，消防開氣墊戒備。警方談判專家則嘗試與男子對話，稱「你落到嚟我實幫你」、「有咩落嚟同我哋講」，又建議男子先坐下休息，惟事主不為所動，未有應答及說話，反揮舞手上一段水喉喉管。

雙方對峙近兩小時後，消防在兩邊車身架起鋼梯，警員亦從車頭靠近男子，男子一度撥開鋼梯，惟在「三面夾攻」下仍被迫離開貨車。多名警員隨即一湧而上，固定男子在擔架床上，並將其送院治理。現場一度有逾百人圍觀。

貨車跟車工人蕭先生表示，他們正準備往將軍澳地盤工作，駛至亞皆老街燈口遇紅燈停下，惟突感車頭有異樣，才發現有男子從車身跳上貨車，先走上車頭，再走至車尾機器，隨即與司機下車報警，「唔敢（開車），跌落嚟點搞呀」。他稱男子「乜都冇講、差人同佢講嘢都唔應」，形容事件如無妄之災，暫時所見車上機器安全罩及男子手持的一段水喉損毀。

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