李家超指「一帶一路」帶來巨大效益  陳清霞籲以「新作為」參與國策 (23:54)

李家超致辭時指出，從2017年至2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量從83家增長一倍至168家。香港對共建國家的直接投資也從700億美元，增長至2021年的1,200億美元。他跨境貿易結算的人民幣匯款總額由39,000億元人民幣，增加超過一倍至93,000億元人民幣，年均增長超過18％。

李家超指展望未來，特區政府會繼續積極主動融入國家發展大局，貫徹絲路「合作共贏」的理念，與「一帶一路」共建國家和企業聯手發展，共享成果。

李家超在晚上出席國家主席習近平為出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇嘉賓而設的歡迎宴會。

在北京參與會議的行政會議成員陳清霞指，李家超在大會上的致辭，以數字和實例表明，香港在參與和服務國家「一帶一路」建設中，可利用自身獨特優勢，發揮重要商貿投資平台作用，為國家高水平對外開放，加強國際合作，與共建國家和企業聯手發展、共享成果作出應有努力。她認為「一帶一路」為香港深度融入國家發展，讓香港可以更廣泛參與國際間合作，持續強化世界貿易、金融、航運中心地位，增強在共建國家的影響力，促進經濟加快恢復發展，提供了極好機遇和無限空間。她認同香港要加倍努力，「以新作為把香港優勢發揮得更好，把功能平台作用發揮得更好，增強國際競爭力。」

另一在北京的行會成員林健鋒就說，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇明天（18日）在北京開幕，指今屆論壇已有140多個國家、30多個國際組織的代表確認與會，嘉賓註冊人數更超過4000人，指屆時習近平主席將會發表重要講話。