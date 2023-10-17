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區議會選舉｜民協郭偉誠欲參選但至今未獲三會提名　廖成利：死馬當活馬醫 (18:20)

民主黨及民協分別宣布派出6人及2人參選區議會，惟至今未獲足夠三會提名入閘。民協總幹事郭偉誠今日正式宣布參選深水埗東選區，惟暫時未獲任何三會委員提名。對於有指民主黨和民協將不能「入閘」參選，郭偉誠認為言之尚早，不會受傳聞影響。民協主席廖成利則表明「死馬當活馬醫」，會盡力爭取三會提名，原則是「不亢不卑」。

郭偉誠今日在民協主席廖成利、副主席李庭豐、民協顧問馮檢基及深水埗區議會前主席譚國僑陪同下宣布參選。郭偉誠表示，已預備信件郵寄予深水埗區三會委員，積極爭取他們提名。

本報專欄〈李先知〉日前引述消息指，預計民主黨及民協將難以獲得三會成員提名入閘。郭偉誠回應稱提名期「剛起跑」，暫未有三會委員承諾給予提名，但樂觀而言也無人拒絕提名，不會現在就說沒有信心入閘。對於會否爭取建制提名，他說一視同仁聯絡所有三會委員。郭偉誠預期，倘非建制派如民協最終不能參選，料會影響投票率。

今屆區議會重設委任議席、直選比例大減，郭偉誠認為現况不理想，但至少保留選舉，相信香港仍有「一線希望」，指《基本法》仍訂明最終實行「雙普選」，又認為不應放棄任何為基層打拼、發聲的機會。至於會否將雙普選列入政綱，郭偉誠說要待黨內商討，並稱參選時提及雙普選已表達民協意志。廖成利則表示，今次區選會主打民生。

相關字詞﹕編輯推介 區議會選舉 民主黨 民協 郭偉誠

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