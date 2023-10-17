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男警熱水虐兒案　女友同涉虐兒罪成　官斥被告冷血 (17:54)

曾逼兒子自瀆的前男警承認在浴室用熱水燙傷同居女友的女兒，時任女友涉未及時帶女童診治，事發逾一個月後遭社工揭發，她否認虐兒罪受審。法官陳廣池今（17日）於區院判女被告罪成。陳官裁決時指，事主求醫時傷口未癒合，長滿水包、流膿，反問被告「作為母親怎可能仍不覺事主正在受苦？」又斥她試圖將罪責諉過於男被告是「侮辱常識和良心」。兩名被告須還押至11月1日判刑，待索取事主的創傷和醫療報告，及女被告的心理報告。

男被告F.S.L.（49歲）早前承認一項虐兒罪，另一項蓄意傷人及兩項虐兒罪存檔法庭；女被告W.N.M.（33歲）則否認虐兒罪。庭上透露女被告大專畢業，案發時是美容師。

陳官裁決時指，即使女被告受男被告的情感操控，亦不代表她無能力關懷女兒，又認為其證供不可信，例如事發後X需要每天洗傷口，幾天後更發燒，被告不可能認為情况有改善。至於女被告稱遭男被告切斷她與親朋的連繫，陳官質疑她仍有外出工作，大可向同事求助，加上她有10年的工作經驗，她辯稱天真無知、誤信男被告一說是「難以置信」。

陳官續指，X供稱在她受傷後，女被告選擇去如廁，這反映被告目睹女兒受苦時「表現冷血」。而事發超過一個月後，X的傷口仍未痊癒，長滿水泡、流膿及受感染，被告不可能認為女兒正在康復，若非社工在家訪時發現X受傷，案件根本不會被揭發，公義亦未能彰顯；陳官總結被告故意苛待X，由她在2020年5月底受傷，延至7月仍未帶她求醫，令她承受不必要的苦楚，裁定被告虐兒罪成。

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