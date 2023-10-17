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區議會選舉｜自由黨派7人參選　藝人宋芝齡出選灣仔否認空降　邵家輝指與其他建制「各自爬山」 (18:06)

區議會選舉提名期今日展開，自由黨派出4人參與港島區直選，分別是梁進（南區東南）、阮建中 （東區太北區）、宋芝齡（灣仔）、馮家亮（中西區中區），其中梁進和阮建中分別爭取連任。本身是藝人的宋芝齡為首次參選，但她否認自己「空降」該區，稱自己讀書、做生意，甚至「分手」都在灣仔區，並一直參與服務社區工作，亦是灣仔西分區委員會委員。

自由黨同時派出3人參與地委會界別選舉，包括曾卓兒（東區）、林偉文（灣仔）及陳建業（深水埗）。對於出選人數較以往少，自由黨主席邵家輝表示，新選制下選區範圍擴大，今次在港島區派出4人參選，已等同以往在40區派人參選。

被問到民建聯最早公布在全部44個直選選區派人參選，對自由黨部署有否影響，邵家輝僅稱，今次選舉是「各自爬山、各自努力」，個別大黨或有優勢，自由黨會以誠意打動市民。對於勝選，他稱「派得出來，都希望盡全力」。

另外，香港新方向亦派5人出戰直選，其中出選九龍城南選區的成員馬志恆，今午攜太太無綫藝員謝芷倫到九龍城政府合署報名參選，馬志恆父親兼其選舉經理其後到場，教育界立法會議員朱國強亦現身支持。

被問及取得三會成員提名的過程，馬志恆稱雖然身為三會成員，但仍需為爭取提名而奔波，又指於地區工作已有18年，認為爭取提名時相對有優勢，而他作為三會成員，認為由民政署負責轉達有意接觸三會成員的要求有幫助。他自言參選勝算大，期望將帶「新方向」、「新動力」帶進區議會，又稱與其他黨派未有協調。同區參選人包括經民聯成員李超宇及民建聯成員吳寶強。

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