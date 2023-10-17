聘婷無牌行醫案10月裁決　辯方不滿控方突改舉證方向 (17:20)

被告趙淑儀（63歲）涉3罪，指她於2013年11月19日至2016年2月5日期間，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司無牌從事內科執業。

控辯雙方早前已向法庭存檔書面結案陳辭，今只作簡短口頭補充。控方指被告明顯曾向各事主提供意見和診斷，令事主很大機會基於此接受建議的治療。控方強調被告是否親自醫治事主並非重點，只要根據《醫生註冊條例》，她並非獲豁免註冊便墮入法網，形容屬「一網打盡」。

辯方則指控方的做法如同「搬龍門」，因控方在審訊時依賴衞生防護中心傳染病處首席醫生龔健恆的證供，以指出被告採用西醫的治療方法。但控方卻於陳辭階段改稱任何無牌行醫都違法，反映其對自身案情的信心程度有保留。辯方亦補充，控方須證明被告有犯罪意圖，指若某人故意不採用西醫方法治療某人，等同他無意圖行醫。