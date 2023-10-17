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北角貓屍被掛樹上　警拘主人及3名印傭　行兇動機待查 (16:39)

北角碼頭海濱花園上周六（14日）有一具貓屍被人以尼龍繩吊掛樹上，警方經調查後拘捕4人，包括一名69歲本地女子及3名非華裔家庭傭工。警方表示，疑犯犯案動機仍在調查，被捕人過往沒有精神問題紀錄及虐畜前科。

東區警區助理指揮官（刑事）楊韻明表示，經深入調查及翻看附近一帶大量閉路電視後鎖定4名涉案女子，昨晚展開拘捕行動，以涉嫌「殘酷對待動物」罪名拘捕一名69歲本地女子及3名年齡介乎24至33歲非華裔籍家庭傭工。調查顯示，貓隻為雄性成貓，由被捕的本地女子飼養，而三名傭工則由本地女子及其家人聘請。被捕本地女子已獲准保釋，須於11月15日向警方報到，3名外傭正被扣查。 

消息指，被捕4人居於北角區，涉案本地女子於單位內飼養4隻貓，並已飼養涉事貓隻7年，其餘貓隻經初步檢驗相信沒被虐待。據了解，3名被捕外傭為印尼籍，案發於上周五晚上7時許，4人帶同手推車及紙箱發現貓隻的位置短暫停留，惟回到住所時不見紙箱，據悉警方將循多方面調查，包括是否涉及宗教儀式。

貓隻屍體經愛護動物協會人員檢走，經初步檢驗後，並無發現表傷。至於貓隻生前狀況、身體狀況及死因有待警方進一步調查，亦待漁護署解剖化驗作判斷。警方指非常重視動物權益，重申殘酷對待動物屬嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年，另外又強調根據香港法例，任何人不得將動物遺體放置在街道、公眾地方、水塘或香港水域等，違例者最高將被罰款2.5萬港元及監禁6個月。

相關字詞﹕北角 殘酷對待動物 虐畜 編輯推介

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