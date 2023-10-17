涉「洪門宴」瞞行蹤　控方專家指未見王詩雅無記性不似患長新冠 (15:06)

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，即涉同年1月3日由家出發前往洪為民生日宴。

控方專家證人張德輝教授繼續作供。辯方指出，被告感染新冠而入院後，她有持續咳嗽、多項維生指數超出正常狀態，包括低鉀。張同意，低鉀可引致患者疲倦，但不能肯定被告當時會出現腦霧。

張補充，腦霧在醫學解釋上僅指注意力及集中力下降，記憶力下降反而是另一種病徵，「無記性」亦是長新冠的病徵。惟張不認為被告曾出現長新冠病徵，因為她入院時的醫事紀錄中沒有反映相關病徵，而如果被告是在康復後才出現新冠後遺症，她理應會主動求醫，但亦沒相關紀錄。

辯方問及張會否修改其報告結論，即將辯方專家沒有確實的（solid）基礎以證明被告因感染新冠而出現認知功能障礙，修改字眼為「有些基礎」以作證明。張表示不同意，指如果被告出現嚴重新冠感染，需要吸氧等，他便會傾向相信被告因重症而影響其他器官。