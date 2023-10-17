越籍男子藏子彈稱用作「護身符」　認無牌管彈藥囚兩年 (11:43)

被告NGUYEN Quoc Thien（現24歲）報稱無業，庭上透露他在越南出生，無黑社會背景。嚴官引述求情，提及被告的家人仍在越南，他因生意失敗被債主追打，故偷渡來港。

嚴官判刑時指，無牌管有彈藥罪須處以阻嚇性刑罰，而涉案的子彈性能良好，被告由越南將子彈運到香港，加重案情的嚴重性；被告無案底，亦無證據顯示他從中有任何得益或他會使用該子彈，然而他來港後，仍隨身㩦帶實彈，若他丟失或賣出子彈，「這一個致命的軍火落入壞人手中，便會對社會構成危險」，涉及極高潛在風險。嚴官以3年為量刑起點，因應被告認罪，減刑至兩年監禁。

被告承認的案情指，2022年10月21日凌晨約1時許，警員發現進入基隆街216號後巷的被告，上前截查時，在其褲袋發現一發7.62乘25毫米的彈藥，遂拘捕被告。被告在警誡下表示，在越南檢到該發子彈，並留作前往香港的護身符，後來忘記丟掉。警方經檢驗後，證實該彈藥是實彈，能使用與其口徑相同的火器發射。