區議會選舉提名期今展開　參選人陸續報名 (11:39)

民建聯於今屆區議會選舉派出122人參選，當中9名民建聯港島區及離島區參選人今早到上環海港政府大樓報名參選，包括上屆落選的穆家駿及植潔鈴，他們獲該黨主席陳克勤、前主席李慧琼及會務顧問譚耀宗等人撐場。

九龍城前區議員林博今早亦到九龍城民政事務處報名參選，出戰九龍城北選區，獲立法會議員梁美芬、楊永杰及陳凱欣到場支持。出戰九龍城南選區的經民聯李超宇亦到場報名參選。

另外，專業動力今早於西貢將軍澳政府綜合大樓外舉行誓師會，該黨將派出3人出戰西貢區直選，包括現任區議員方國珊，以及李思朗和陸秀貞。

方國珊表示，她已經服務社區16年，對地方事務有經驗，望參選可「繼往開來」，改善居民生活質素。被問到如何取得三會成員提名，她指三會成員為地區人士，有積極拜會，並直接聯絡三會成員取得提名，形容獲取提名的過程順利，又指是次選區擴大，難度亦更大，但相信「選區大10倍」可更有效推動整體規劃，望團隊可於三區形成「鐵三角」。她未回應有否與其他黨派協調。

參選人陸秀貞則期望參加直選可提供傳統建制陣營以外的另類聲音，冀區議會改制令選區擴大後，可令當區房屋、交通規劃等有更整全考慮。另一參選人李思朗則寄望可直接向政府反映市民聲音，無需經歷重重關卡。