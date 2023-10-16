「海港sir」涉騙貸款案　地產代理董事供稱不知有否出現虛假文件 (18:33)

被告依次為陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。

昇悅地產代理有限公司董事梁浩然確認涉案的東涌和大埔物業均是經由另一代理人歐陽靖遠轉介給他，若銀行要求申請人提供補充文件，職員會聯絡他，他再向歐陽查詢。他對於首被告及其胞弟陳凱俊和相關申請都沒有印象，指從無見過或致電二人，全部皆透過歐陽代為聯絡，加上「有啲（個案）做完就算，唔會記實」，申請成功後職員會以碎紙機銷毁載有客人個人資料的文件。

梁稱其角色只是代為收集文件，不會細看當中內容，他一般只會核對薪金是否達到要求，因此沒有留意到陳凱俊的文件一度與其申報的職業不同。辯方盤問時提議，首被告及陳凱俊的申請表分別看似複印和經改動，梁表示對此不清楚，未能肯定陳氏兄弟有簽名確認。梁亦指，本案發生前不認識次被告，同意對方無參與貸款申請過程。