政府將辦「區選夜繽紛」　曾國衞否認屬政治活動稱不追求投票率　正敲定設邊境票站 (17:22)

至於本報〈李先知〉專欄今日提及，有政界人士向民主黨轉述聲稱來自中方要求轉達的信息，指「資審會將否決所有民主黨參選人」。曾國衞回應指，區議會資格審查委員會尚未開始會議，形容有關說法「言之尚早」，亦無聽過任何指令誰人會通過審查與否。他指資審會在提名期結束後會盡快開會審查及確認候選人資格。

曾國衞亦透露，當局將為區選設邊境票站，表示當局收到不少內地港人團體聲音指希望可返港投票，當局初步計劃在邊境附近的合適地方設置投票站，具體安排敲定中，稍後若有具體安排會公布。他指，投票率不能代表選舉制度、新區議會及新地區治理體系成功與否，認為不應本未倒置，市民認同就會自然支持，而且投票率受天氣等不同因素影響，故不會視作硬指標去追求，會力求加強宣傳教育，讓市民明白新制度對市民的好處。

特首李家超今早前赴北京前就稱，政府會全力以赴做好籌備工作，確保區選在公平、公正及誠實的原則下，安全、有序及高效完成，已要求政制及內地事務局帶領政府新聞處及各有關政策局和部門做好宣傳工作。他鼓勵愛國愛港、具才能、有志服務社區的人士積極爭取提名，盡早報名參選，又呼籲全港選民踴躍投票。