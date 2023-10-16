成人敗血症10年間發病與死亡率持續增加　中大醫學院：反映治療無明顯進步 (17:15)

研究共分析了2009年至2018年間本港公立醫院逾1300萬住院病例，發現敗血症發病率每年增加2.8%，敗血症死亡率則每年增1.9%。凌若崴結合其他地區的研究，推測10年間敗血症發病率及死亡率上升的原因是細菌抗藥性升高，現時敗血症的治療仍主要是使用抗生素或針對感染的治療，而細菌抗藥性高，意味著抗生素藥效弱。

他又說，今次研究數據較以往研究高的原因與研究方法有關，解釋有別於大部分有關研究利用病人出院資料紀錄庫或死亡證中的代碼，今次研究使用基於電子病歷的數據來估計香港成人敗血症的負擔。凌指，本港的代碼使用存在主觀性，基於代碼的研究準確性不高，今次分析數據包括病人是否使用抗生素、是否出現感染及器官衰竭，可準確客觀反映本港成人敗血症的情况。

研究團隊指，及時治療是對抗敗血症的關鍵。敗血症的病徵包括神智不清、寒顫、排尿減少、嚴重呼吸短促、頭暈、膚色變色，而呼吸系統、泌尿系統和消化系統是敗血症成年患者最常見的三個感染部位。凌若崴提醒，感染新冠病毒和流感亦可能發展至敗血症，本港面臨新冠及流感雙夾擊，呼籲若患者出現相關症狀，應盡早求醫。

凌又說，研究團隊希望未來可與醫管局合作，研究是否能在病人入院後即時做數據分析，判斷有關病人是否患敗血症或患病機率，優先安排放射科檢測或進行手術等。