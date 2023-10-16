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廟街夜市料設廿個熱食攤檔每日營業　晚上十時起派人提旅客「細聲啲」 (16:26)

政府推出一系列「香港夜繽紛」活動，旅發局早前稱正與當局商討研究如何提升廟街夜市氛圍細節。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，廟街會增設約20個熱食攤檔，當中8檔為鄰近知名食肆，會售賣糖水及牛雜等美食。陳指，商戶毋須繳付額外租金，但由於居民關注噪音問題，商會會聘請2至3名工作人員在晚上約10時起巡邏，提醒旅客及食客說話「細聲啲」，商戶需攤分支出。

陳錦榮今早（16日）於港台節目表示，與運輸署等相關部門仍有細節要磨合，例如有檔主指攤檔較大型，不想每晚收走攤檔，惟運輸署認為做法不理想，屆時或有大型緊急車輛需駛過。陳認為，廟街有一條行車線是用作泊車，用途不大，質疑是否可以一人讓一步。陳指，相信本周與相關部門完成商討相關細節後，就會全速推行廟街夜市。

陳錦榮指，遊客不只在周末才訪港，較有經驗的廚師亦無可能一周只做兩日，故決定廟街夜市每日營業至晚上11時，不只週末限定，又認為要吸引有水準美食加入廟街夜市，就必須每日讓他們「有工開」，冀將廟街夜市打造成有如台北的士林夜市。

陳錦榮今早亦於商台節目表示，知道很多港人及遊客批評廟街「十年如一日」，貨物沒有吸引力，但指要商戶轉型有一定困難。陳指，廟街約有300個攤檔，現時有50多個空檔，曾建議食環署將空檔給予年青人擺賣，旅發局亦曾提議商會，可否與販商商討找10多個空檔予年青人創業，最近亦有非政府組織詢問商會會否有空檔予年青人創業，惟食環署擔心「易請難送」。陳說明白「畀咗佢（販商）想收返（檔位）好難」，建議當局可發放臨時牌照予非政府組織及旅發局，相信會較易處理「易請難送」問題，「畀個鑊佢哋揹啦」。

相關字詞﹕編輯推介 廟街 陳錦榮 香港夜繽紛

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