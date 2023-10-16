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尖沙嘴男子墮樓壓毁的士不治　司機受傷送院 (17:07)

下午2時許，尖沙嘴漆咸道南一名男子從高處墮下，壓落一輛行駛中的士車頂，撞穿擋風玻璃插入車廂內，的士衝行10多米始停下。救援人員到場，將墮樓男子救出，該外籍男事主送院經搶救後不治。

涉事的士司機手、腳受傷，亦需送院。警方正封鎖現場一段路面調查。現場所見，的士左車頂凹陷，支柱拗曲，警方到場蓋上白布，車廂沾滿血迹，一張辦公室坐椅跌在馬路旁，正調查是否有關。有警員其後登上漆咸道南21至23號海景大廈調查。

受傷的士司機陳生表示，當時的士空載，沿漆咸道南行駛，打算「搵客」，突然「嘭」一聲，有人墮下致擋風玻璃碎裂，男事主已跌入車廂乘客坐位，「隔離多咗個人」。他表示當時感到震驚，「我肯定我唔係撞到人，佢係突然間喺上面跌落嚟」。他稱自己「當時全身玻璃粉」，其左手、左腳亦被玻璃濺傷，膝頭扭傷，他指首經歷有關事件，現時心有餘悸，仍在抖動。根據司機提供的片段所見，男事主身穿白衣，肢體折曲，頭部靠近司機腳部。車廂內滿佈血迹，包括安全帶及車門。

現場有市民圍觀，麥先生表示，大廈樓高14層，當時於13樓一單位內進行清潔，準備「交吉」，其後聽到男子尖叫聲，探頭出窗，「見到一團衫咁跌落去」，惟當時未知有人墮樓，其後落樓離開方知事故發生。

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