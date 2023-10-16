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駕消防車撞斃外籍漢　消防員爭議遇強光及不知患上早期青光眼 (15:34)

一輛消防車約3年前沿西貢公路行駛，至白沙灣對開時直撞前方單車，騎單車的外籍男子被捲入車底不治。涉事消防車司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，今（16日）於觀塘裁判法院受審。辯方表示，將爭議被告被強光射入眼睛，在強光影響之下駕駛，他亦不知道自己患有乾眼症和早期青光眼，致視力受損。

根據承認事實，被告姚志明（56歲）於2020年12月6日下午1時駕駛升降台消防車，駛經西貢公路往九龍方向。在路面騎單車的美籍哥倫比亞男子Restrepo Benjamin（終年60歲）遇事不治，死於身體多處受傷。

控方傳召涉事消防車的主管、時任消防總隊目陳紫峰作供，陳當日帶領下屬到執行攀山拯救行動，被告駕車帶各人返回消防局，當時天氣晴朗。陳表示，當消防車駛至白沙灣教堂公廁附近，他感覺消防車微微轉左，並撞上停泊避車處的私家車；消防車沒有即時停下，而是撞向前方防撞欄，直至剷上行人路始停下。

陳紫峰表示，他和同僚下車檢查消防車的狀况，才發現死者位於車底中間，隨即召喚另一輛消防車到場協助。隔了約15分鐘，被告向陳反映頭暈不適。在辯方盤問下，陳表示如果同僚身體不適，就不會執行任務。

辯方問及，陳紫峰是否知悉涉事消防車的剎車顯示器受損。陳表示不知道，他亦感覺不到被告曾剎車。辯方引述黑盒驗車報告指，涉事消防車的其他訊號正常，唯獨泊車剎車掣的訊號失靈。陳表示，如果一早知道剎車訊號不正常，他不會派遣該消防車出動，會安排工程部門驗車。

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