兩男涉「紀念831」否認暴動　警稱示威者向警車扔雜物 (14:41)

兩名被告為21歲侍應廖敬軒及27歲客戶服務員杜家駿，否認於2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。

警長陳斌供稱，案發當晚從太子警察體育遊樂會駕警察私家車前往旺角，同行另有兩輛私家車。他指示威者以雜物堵路，其前方兩車內的警員下車追截，他留在車內，及後示威者用竹枝、磚頭扔向車身，陳遂下車警告並持槍戒備。惟人群繼續擲雜物，陳因「人多勢眾」故返回車內離開，及後發現車頂、車身等破損及凹陷。

東區警區特別職務隊高級督察余承豐供稱，當日晚上10時許他被派駐到旺角警區執勤，當時已透過上級得知現場有破壞社會安寧的事件，包括堵路、焚燒鐵馬、破壞商舖等。余隨後與同袍沿彌敦道南行線掃蕩，約有150名示威者聚集，其間有人以粗言穢語辱罵警方、照射雷射筆等，警方警告無效下圍封並查問約百多人，最終拘捕兩名被告在內77人。

控辯雙方承認的事實指，首被告被捕時身穿灰色長袖衛衣、黑色長褲及運動鞋，身上另有10毫升生理鹽水。次被告被捕時則身穿黑色外套、間條T裇、灰色長褲及運動鞋。二人被捕過程均不受爭議。