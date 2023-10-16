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7.21案控方指林卓廷等被告入元朗挑釁白衣人　官准當日上環片段呈堂稱與案有關 (12:57)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，7人今（16日）於區院否認控罪。庭上先處理控方能否呈遞兩段721中上環片段的爭議。控方陳辭指，片段可顯示當日中上環有大規模衝突，警方動用大量警力，而各被告「選擇在警力已經十分緊張的時段，由巿區遠走至元朗區，向宣稱要保衛家園的白衣人作出挑釁」。辯方則反對控方呈遞兩段案發日港島情況的片段，力陳港島與本案元朗站的事件性質完全不同，片段與案無關，質疑控方「漁翁撤網」式舉證。法官質疑片段沒有拍到被告，引證被告「專程去（元朗）搞事」的難度甚高，惟認為片段與案有關，不會構成偏頗，法庭不能對同日發生的事「充耳不聞、抽離現實」，終裁定片段可呈堂。案件押後本周三（18日）作開案陳辭。

被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）今正式答辯，7人同否認一項暴動罪。林卓廷答辯時朗聲道「我沒有暴動，我不認罪」，主審的國安法指定法官陳廣池隨即打斷，指法庭僅問他認罪與否，著他「唔好再講其他嘢」。

控方擬呈遞兩段有線新聞和NowTV的片段，顯示721中上環的示威情况，辯方則質疑與案無關。代表控方的高級檢控官程慧明陳辭指，片段顯示案發日的社會事件，包括有人在中聯辦破壞，警方派出大量警力處理，元朗則連日來有人宣稱要「保衛家園」，會穿白衣作記認。而大部分被告並非居於元朗，部分從中環、灣仔、尖沙嘴等地入閘，「由巿區遠走至元朗區」，向白衣人「作出挑釁」，片段可用作推斷被告進入元朗的目的，反映各被告的出現「並非巧合」。

控方續指，林卓廷曾致電一名警民關係科的警長了解元朗警力是否充足，對方勸喻他不要前往元朗，「以免火上加油」，控方認為片段可助理解被告到元朗是否要火上加油。在陳官詢問下，控方確認兩段片段在先前涉及「白衣人」的審訊沒有呈堂。陳官又關注辯方可辯解被告「專程去打邊爐」，質疑控方引用兩段沒有拍到被告的片段，引證他們專程到元朗滋事的「難度係好高」。

國安法指定法官陳廣池聽罷雙方陳辭，認為暴動罪性質不同，法庭需要運用司法認知理解案件背景，不能抽空現實，不能因為本案在7月21日於元朗發生，便毋須考慮同日其他地方的情況。陳官強調，「區域法院法官係專業法官，不會對被告有預設立場，或者偏頗意見」，遂裁斷片段與案相關，不會構成偏頗，可以呈堂。

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