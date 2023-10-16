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家維邨單位疑拖板電線短路起火　逾百居民疏散 (11:46)

今早（16日）9時許，紅磡家維邨家廉樓有單位突然起火，冒出大量濃煙，多人報案。消防接報趕至開喉救熄，約120名住戶自行疏散至安全地方，經初步調查，懷疑起火原因與電線拖板着火有關。

據了解事發於6樓一個單位。據男戶主透露，其子準備出門正使用風筒，未料連接風筒的拖板突然起火。男事主曾取出消防喉救火不果，手指亦被玻璃碎片鎅傷，需送院治理。

現場所見，涉事單位外牆嚴重熏黑，有消防於涉事樓層調查以了解是否有潛在風險，大批市民疏散到大廈對開暫避，約10時許，各住戶陸續返回住宅單位。

意外中，帶同愛貓走避的黃小姐憶述，自己居於4樓，當時正在廚房煮食，突然聽到一聲巨響傳出，起初以為因維修工程墜物所致，未知火警發生，其後聽到火警鐘響，打開露台見有濃煙冒出，方知事故，故帶同愛貓疏散，她形容居民疏散有序，自己未有受驚。

另外，居於7樓單位的馬小姐表示當時在露台聞到燒膠味，曾打開門到走廊視察，前後不足五分鐘，大量濃煙已蔓延至右邊梯間，「我們選擇咗左邊個條」，她表示起初以為7樓起火，因走廊充斥濃煙，「我們分唔出當時邊一層」，有街坊不知事故，好奇伸頭張望，她着對方盡快離開，「一邊跑一邊叫快啲走啊」，自己感到驚慌。她指自己準備上班，惟因火警缺席。

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