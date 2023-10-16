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消委會︳125杯椰子奶鈣含量等同1杯低脂奶　消委會指植物奶難完全取代牛奶 (11:38)

不少市民會選擇以植物奶取代牛奶，消委會指植物奶在營養角度而言，未必能完全取代牛奶。消委會在39款預先包裝植物奶樣本發現，按無添加鈣的植物奶樣本平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶提供的125克鈣，需飲用約6杯豆奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶。消委會提醒，若市民希望以植物奶代替牛奶，應細閱營養標籤，並根據身體攝入量需要，選擇適合的營養增強產品，同時從其他膳食中攝取足夠的蛋白質、鈣及不同維他命。

消委會搜集39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶、以及各5款椰子奶和米奶，測試其營養素等。各款植物奶中，每100毫克蛋白質平均含量最低為椰子奶及米奶，分別為0.1克及0.19克，有12款豆奶平均含量則為3.26克，當中6款較低脂奶更高。

消委會提醒，若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，椰子奶更需飲用約34杯。另外，有12款樣本完全檢不出維他命B2，當中包括所有椰子奶、6成米奶、1款杏仁奶和3款燕麥奶。

逾6成樣本營養資料與檢測結果差異不符要求

預先包裝食物營養標籤必須標示能量及7種核心營養素，《營養標籤及營養聲稱技術指引》為各營養素訂明標示值與實際檢出量差距的規管容忍限。消委會表示，26款樣本的營養資料與檢測結果的差異不符要求，涉及13款樣本的鈣、維他命B2或維他命D的資料，相關資料已交予食物安全中心跟進。食安中心表示，調查發現有3款產品涉違反相關標籤規例，已提出檢控；6款已未有有市場出售。

消委會解釋，除了有可能因標籤資料出錯外，亦有可能與植物奶不時出現分層情況、有沉澱物在包裝底部有關，令市民飲用時或只能攝取較標示值低的營養。

消委會亦發現10款樣本金屬污染物「鎳」，涉及括8款豆奶及2款燕麥奶，含量介乎每公斤0.23毫克至1.08毫克，一個60公斤成年人每天飲用3杯鎳含量最高的樣本，才會達每日可容忍攝入量。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 植物奶 牛奶

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