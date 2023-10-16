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消委會︳29款朱古力樣本全含「鎘」　1款超標17.1%　長期進食或損腎 (10:50)

消委會測試29款朱古力樣本，發現全部驗出含重金屬「鎘」，當中1款含量超出歐盟規定的上限17.1%，長期進食或損害腎臟，已轉交食安中心跟進。另外，消委會發現，有黑朱古力樣本檢出的糖、總脂肪及飽和脂肪含量較其營養標籤所標示數值高，食安中心就其中1個產品提出檢控及採取跟進行動。

消委會測試市面上20款黑朱古力及9款牛奶朱古力樣本，發現所有樣本都檢出「鎘」，當中黑朱古力樣本的鎘含量由每公斤0.039毫克至0.937毫克，若參考歐盟規例，當中「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」鎘含量超標，達0.937毫克，超出歐盟規定上限的17.1%；9款牛奶朱古力檢出的鎘含量均符合歐盟上限，分別由每公斤0.009毫克至0.092毫克。另外，全部黑朱古力樣本均檢出鉛、9款檢出砷；有5款牛奶朱古力樣本檢出鉛；全部樣本檢出的鉛及砷含量均沒有超出中國國家標準設定的上限。

食安中心提醒，食物污染物可能來自天然途徑、環境污染或在食物加工過程中產生，就今次報告驗出的污染物含量，中心風險評估顯示，所有朱古力樣本在正常食用情况下，不會影響健康及符合本港法例要求。

有樣本脂肪含量較標示高　最高一款相差129.3%

另外，消委會發現，有部分樣本檢出的糖、總脂肪及飽和脂肪含量較其營養標籤顯示高。20款黑朱古力樣本當中，有3款檢出的糖含量較其營養標籤所標示數值高出超過20%，分別為「Royce Pure Chocolate- Mild Bitter Cacao 80%」、「Galler Dark Chocolate 70% Cocoa」及「Food Nation Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate」。有1款樣本營養標籤上的數字模糊不清，無法比較。

脂肪含量方面，「Millésime Chocolat Équateur Noir 70%（70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador）」總脂肪含量或飽和脂肪含量均為全部樣本中之最高，檢出量與其營養標籤所標示數值遠高 23%及129.3%；另外有兩款，即「Domori Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate」、「Lucullus 73% Dark Chocolate Bar」檢出的飽和脂肪含量，較其營養標籤標示分別80%及34.4%，高出逾食安中心設定的容忍上限。

食安中心表示，發現1個產品涉嫌違反相關標籤規例，並提出檢控及跟進行動；另外有4個產品已無在市場出售，其他相關產品亦已檢測，其中1個結果合格、其餘結果待定。消委會亦提醒，食用朱古力要適可而止，以成人為例，每星期不應食用超過100克。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 朱古力 食安中心

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