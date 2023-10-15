社協：基層兒童課後活動資助不足　促增加經濟支援 (16:54)

施麗珊建議，政府應全面檢視基礎教育，增加教育和經濟支援，包括豁免基層學生所有校內活動的費用。對於現有的學生資助，她指只有目前只分為全免及半免，會令不少家庭差一點才符合資格，建議分多些層級，如「90%免」、「80%免」、「70%免」等。

現時就讀中四、「雙非兒童」梁子晉小時候於內地生活，自幼稚園開始學習手風琴，未到小學五年級已考獲《全國藝術水平考級證書》第十級的優異成績，但來港後，因同行的父親未合資格在港工作，一家三口只能靠身處內地的母親賺取每月約7000至8000元人民幣的收入支撐生活開支。梁子晉說，手風琴在香港屬冷門樂器，難負擔費用，「敲門問吓都唔敢」，只能自學，惟自學的困難重重，加上居在劏房練琴聲音易影響鄰居，練習時間受限憂慮影響進度，盼得到政府資助發展音樂興趣。他亦希望政府可以提供更多資助及平台讓基層學生發展音樂，並涵蓋更多樂器種類，推廣多元化發展。