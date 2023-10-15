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社協：基層兒童課後活動資助不足　促增加經濟支援 (16:54)

近年政府推出不同針對支援清貧家庭兒童的項目，社區協會組織指出，部分項目的受惠人數和資助金額不足，對解決整體本港兒童貧窮問題作用有限。社協副主任施麗珊舉例指，「校本課後學習及支援計劃」每名清貧學童每年最多可獲600元課後學習資助額，但金額低且近十年未見有上調。她認為，課後活動資助不足，令很多貧窮的兒童及青少年沒有資源發展興趣潛能，亦難以追趕全人教育政策。

施麗珊建議，政府應全面檢視基礎教育，增加教育和經濟支援，包括豁免基層學生所有校內活動的費用。對於現有的學生資助，她指只有目前只分為全免及半免，會令不少家庭差一點才符合資格，建議分多些層級，如「90%免」、「80%免」、「70%免」等。

現時就讀中四、「雙非兒童」梁子晉小時候於內地生活，自幼稚園開始學習手風琴，未到小學五年級已考獲《全國藝術水平考級證書》第十級的優異成績，但來港後，因同行的父親未合資格在港工作，一家三口只能靠身處內地的母親賺取每月約7000至8000元人民幣的收入支撐生活開支。梁子晉說，手風琴在香港屬冷門樂器，難負擔費用，「敲門問吓都唔敢」，只能自學，惟自學的困難重重，加上居在劏房練琴聲音易影響鄰居，練習時間受限憂慮影響進度，盼得到政府資助發展音樂興趣。他亦希望政府可以提供更多資助及平台讓基層學生發展音樂，並涵蓋更多樂器種類，推廣多元化發展。

相關字詞﹕編輯推介 基層兒童 社區組織協會 施麗珊

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