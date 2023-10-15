民主黨派6人出選區議會　將寄信予三會委員爭取提名 (15:48)

民主黨今日正式宣布派出6人參選區議會，身兼南區區議會前主席的羅健熙將參選南區東南、中西區前區議員伍凱欣則將會參選中西區中區、油尖旺區議會副主席朱子洛參選油尖旺南、觀塘前區議員葉梓傑參選觀塘東南、南區前區議員黎熙琳參選南區西北、南區前區議員潘秉康參選東區康灣。6名參選人當中，除朱子洛外，其餘5人均在前年區議員宣誓前的辭職潮中辭任。

民主黨由上月宣布派員參選至今近一個月，暫時仍未取得三會委員提名。對於入閘機會，羅健熙稱沒法估計，不過之前未獲三會聯絡方式，現在會先循選民名冊資料嘗試爭取提名。他表示，上周獲選管會提供由三會委員組成的地區委員會界別選民名冊摘錄，內有委員全名及其地址，將以郵寄方式聯絡他們爭取提名。

至於近日建制報章及建制派連番開腔批評民主黨不符愛國者標準，羅健熙認為不同派別對民主黨各有評價，將會盡力服務市民。被問到參選名單中有5人曾辭任區議員，他重申2019年參選時已簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區。

伍凱欣表示，黨內區議員辭職後即使沒有資源，仍繼續進行地區工作、處理社區問題，冀一直以來的堅持能爭取市民支持。