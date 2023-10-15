明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

民主黨派6人出選區議會　將寄信予三會委員爭取提名 (15:48)

民主黨早前宣布派出8人參選區議會，今日公布參選人名單，惟最終只有6人出戰，包括黨主席羅健熙、副主席伍凱欣等。對於實際參選人數為何減少，羅健熙表示早前公布的參選人數只是初步數字，相信黨友各有考慮，尊重他們想法。

民主黨今日正式宣布派出6人參選區議會，身兼南區區議會前主席的羅健熙將參選南區東南、中西區前區議員伍凱欣則將會參選中西區中區、油尖旺區議會副主席朱子洛參選油尖旺南、觀塘前區議員葉梓傑參選觀塘東南、南區前區議員黎熙琳參選南區西北、南區前區議員潘秉康參選東區康灣。6名參選人當中，除朱子洛外，其餘5人均在前年區議員宣誓前的辭職潮中辭任。

民主黨由上月宣布派員參選至今近一個月，暫時仍未取得三會委員提名。對於入閘機會，羅健熙稱沒法估計，不過之前未獲三會聯絡方式，現在會先循選民名冊資料嘗試爭取提名。他表示，上周獲選管會提供由三會委員組成的地區委員會界別選民名冊摘錄，內有委員全名及其地址，將以郵寄方式聯絡他們爭取提名。

至於近日建制報章及建制派連番開腔批評民主黨不符愛國者標準，羅健熙認為不同派別對民主黨各有評價，將會盡力服務市民。被問到參選名單中有5人曾辭任區議員，他重申2019年參選時已簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區。

伍凱欣表示，黨內區議員辭職後即使沒有資源，仍繼續進行地區工作、處理社區問題，冀一直以來的堅持能爭取市民支持。

相關字詞﹕編輯推介 區議會 選舉 民主黨 三會

上 / 下一篇新聞