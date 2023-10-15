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民建聯派逾百人選區議會　陳克勤：未有與其他政黨協調 (13:59)

區議會選舉提名期後日展開，政黨陸續宣布將會參選，其中民建聯宣布派出過百人參選，黨內將於明日通過具體名單，民主黨則於今日公布區選參選名單。民建聯主席陳克勤表示，沒有與其他建制政黨協調，形容改制後首場區選的壓力和挑戰很大，民建聯立法會議員劉國勳則不點名批評有派別一直攻擊區議會新制，卻派人參選，質疑不是誠心擁護新制度，又指如果想將政治帶入區議會，「我們當然不會支持」。

民建聯領導層今日與傳媒茶敍，公布區選籌備工作。陳克勤表示，民建聯會出戰全部44個直選選區，而出選的人選不會出現在提交政府的委任議員推薦名單上。他指，過百人參選名單中，約四分之一候選人是首次參選的新人，他形容今次會派出最精銳及最年青的黨員出選。

另外，民主黨今日公布區議會參選名單，惟該黨暫未取得三會提名。被問到民建聯的三會委員會否提名民主黨，陳克勤表示將「聽其言、觀其行」，視乎有意參選者是否愛國者而定，並指民建聯中央沒有要求該黨三會委員提名任何人。至於會否要求他們提名前索取權威人士意見，陳克勤相信民建聯成員對愛國者原則非常清楚，「不需要有額外請示任何人的動作」。

陳克勤表示，改制後首場區選的壓力和挑戰很大，將為選情困難的選區成立「專案小組」，加強培訓候選人及由「星級政治人物」落區助選。被問到會否爭取以往民主派選民的支持，陳克勤重申區議會不應政治化，如果選民期望區議員真正協助解決地區問題，應投票予「建設派」，回復區議會原意。

民建聯副主席周浩鼎認為，很多市民對新制區選的認知較少，沒留意何時投票，未來將加強向公眾宣傳。

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