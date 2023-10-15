市建局：煥然懿居第三座申請超額7.7倍 (11:29)

煥然懿居第一及第二座當年共接獲逾2萬個申請，超額申請45倍。韋志成說，市建局決策的考量，非純粹單從商業角度衡量單位的銷情，市建局希望填補煥然懿居及觀塘安達臣道首置項目之間的空檔，滿足市民的「首置」需求，認為不應因外在環境而押後預售單位，令市民、尤其是不符申請居屋資格、又未能負擔私樓的年輕申請者期望落空。

韋志成又指，今次項目申請者以40歲或以下的青年為主，佔申請總數近9成，其中約7成為一人申請，其餘為家庭申請者，當中，亦以二人家庭為主，相關比例與上一次推售「煥然懿居」第一及第二座的申請情況相若。韋志成指，超過4成申請者居於新界區，當中以沙田、西貢和葵青佔多數。他指，「首置」概念對單身的青年，以至年輕的家庭來說，具有一定的吸引力，能夠配合政府協助部分青年「上車」的目標。

他提到，市建局在今次項目申請表內，增加題目作統計，發現有3成申請者喜好一房半（一房加儲物房）和兩房半（兩房加儲物房）的戶型，團隊將進一步分析相關數據，並研究在發展大坑西邨「首置」項目時，從整體規劃和建築設計入手，適量增設「一房半」和「兩房半」戶型的可行性。