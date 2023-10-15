陳茂波：各國關注全球經濟復蘇慢　稱應加強合作以實現可持續增長 (10:58)

他行程中，會見了國基會及世銀的高層代表、其他國家的央行行長和國際金融機構的高層，討論環球及區域經濟情況、國際地緣政治、綠色金融等，提到對方認為香港在綠色金融發展方面，在區域中已有領前的優勢。陳茂波亦向對方介紹「一國兩制」在香港實踐、香港在金融創科和綠色轉型方面的機遇等，並邀請他們出席明年初在本港舉行的綠色科技周（GreenTech Summit）和綠色金融周（Green Week）。

他表示，各國關注全球經濟復蘇較預期慢及不均衡，亦討論到氣候變化和綠色轉型。陳茂波亦引述國基會總裁和世銀行長在年會揭幕致辭時說，各國須加強合作以實現可持續和包容性的增長，同心合力解決世界面對的各種問題，「這是通往更美好未來的必由之路」。

另外，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於本周三（18日）在北京舉行，他將會隨同行政長官率領的香港代表團參與活動。