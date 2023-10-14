港府辦儀式歡迎亞運港隊代表團　有金牌得主稱市民接機感「凱旋回歸」 (17:22)

男子雙人單槳無舵艇金牌得主林新棟指，有市民於機場接機，令他感受到「凱旋回歸」的感覺。另一金牌得主王瑋駿則表示，明年為「奧運年」，他已有兩大目標，一為明年5月在瑞士舉行的奧運資格賽，另一目標為9月在加拿大世界賽上挑戰最佳名次。

李家超表示，除傳統項目，在電競和中國象棋等不同項目亦取得突破成績，部分項目更刷新香港、甚至亞洲紀錄，表現令人振奮；港隊運動員頑強的鬥志、專業的體育精神，不屈不撓奮戰到最後一刻，讓市民自豪，更向世界展示香港的良好形象，說好香港故事。李表示，今次代表團中有不少是00後的年輕運動員，年輕有拼勁，部份更是第一次參賽就獲得獎牌，認為香港精英運動員整體「梯隊」發展良好，培訓工作做得有成績。

楊潤雄：將研究會否有個別項目適合香港