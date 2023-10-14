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港府辦儀式歡迎亞運港隊代表團　有金牌得主稱市民接機感「凱旋回歸」 (17:22)

政府和港協暨奧委會今（14日）午在政總舉行杭州亞運港隊代表團返港歡迎儀式，並向取得獎牌及打破香港紀錄的運動員，頒發表揚狀。 特首李家超致辭表示，今次港隊派出歷來規模最大的代表團，參與40個項目，並在18個項目中奪得8金、16銀、29銅， 共53面獎牌，是歷屆之冠，指精彩表現顯示推動體育發展方向正確。

男子雙人單槳無舵艇金牌得主林新棟指，有市民於機場接機，令他感受到「凱旋回歸」的感覺。另一金牌得主王瑋駿則表示，明年為「奧運年」，他已有兩大目標，一為明年5月在瑞士舉行的奧運資格賽，另一目標為9月在加拿大世界賽上挑戰最佳名次。

李家超表示，除傳統項目，在電競和中國象棋等不同項目亦取得突破成績，部分項目更刷新香港、甚至亞洲紀錄，表現令人振奮；港隊運動員頑強的鬥志、專業的體育精神，不屈不撓奮戰到最後一刻，讓市民自豪，更向世界展示香港的良好形象，說好香港故事。李表示，今次代表團中有不少是00後的年輕運動員，年輕有拼勁，部份更是第一次參賽就獲得獎牌，認為香港精英運動員整體「梯隊」發展良好，培訓工作做得有成績。 

楊潤雄：將研究會否有個別項目適合香港

李家超亦表示，在2023/24年度，政府在體育發展的總預算開支近74億元，較5年前增加超過四成，並聚焦普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。文化體育及旅遊局長楊潤雄在有線新聞《有理有得傾》表示會繼續投放資源，支援精英運動員培訓。對於「有獎牌才有資源」的說法，他則回應稱，體院的精英運動員並非沒獎牌便沒薪酬，並指公共資源分配需要有制度，但會研究是否有個別項目適合香港，或香港有能力，只要提供更多資源便有機會取得更佳成績。

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