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許樹昌：近期流感陽性樣本多於新冠　料11月現新冠高峰冀屆時有新疫苗 (13:31)

前政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今在商台節目《政經星期六》表示，近期衞生署呼吸道樣本陽性比例中，流感較新冠病毒佔較高比例，現時新冠疫情平穩，未到高峰；而流感一般在1至3月出現高峰，目前是接種流感疫苗的適當季節。他預計今年11月左右再出現新冠病毒高峰期，冀11或12月能有新一代疫苗供應。

許樹昌表示，近期成人流感的37宗嚴重個案中，超過一半沒打流感針，21人死亡。13宗兒童嚴重個案中，亦有逾半沒打針，有1人死亡。不過，他表示，由於社區內不少市民仍佩戴口罩，因此今次夏季流感的爆發程度未如疫情前嚴重。

新冠病毒方面，許指新冠的嚴重個案不是太多，因很多人曾受感染或接種新冠疫苗；本港新冠個案主要流行XBB病毒，由於上一次高峰期在4至6月，市民一般在感染或打針後4至6個月，抗體便會降低，預期11月左右再出現高峰，衞生署專責小組正負責洽購第三代疫苗，相信正研究數據，期望能在11月、12月能供應疫苗，並稱若新疫苗數量較少，呼籲優先給予長者、院舍人士高風險群組接種。

許強調，現有的第一、第二代新冠疫苗T細胞功效非常好，可減低重症和死亡風險，在未有新疫苗之前，仍可使用現有疫苗，尤其是高危群組人士，強調有關人士如距離上一劑疫苗接種超6個月，應盡快接種；至於一般市民，則可視乎個人需要接種新疫苗。

至於不少孕婦對於接種疫苗有疑慮，許表示，孕婦接種疫苗，抗體可經由胎盤保護胎兒，嬰兒出生後，孕婦亦可透過餵哺母乳，傳遞抗體給嬰兒，又說孕婦抵抗力本身會下降，若感染新冠病毒或流感，或出現肺炎等併發症，進而導致胎兒缺氧等問題，呼籲有關群體盡快接種疫苗。他亦提及，部分國家目前錄得較多新冠確診個案，亦有不少死亡個案，建議市民尤其長者外遊前，應先接種疫苗。

許提醒市民在人多擠迫的公共交通和公共場所，要戴口罩和多注意手部清潔。

相關字詞﹕編輯推介 許樹昌 流感 新冠病毒

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