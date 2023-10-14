考評局：DSE英文口試未來兩年不會轉網考 (13:09)

主持稱講座直播約千人收看。蔡筱坤回答考生問題時表示，2024年及2025年DSE英文科口試均不會轉作網上考，考評局暫未有時間表決定該卷何時轉網上考。

蔡稱，考評局定期檢視評核安排是否符合當時的社會需要，每年檢視考務安排及聆聽持份者意見，並留意國際考評機構的評估最新發展，在2019年發現不少國際考試開始由面對面轉為網上考，包括TOEFL（托福）、Pearson（培生英文考試）、新加坡部分考試，以至本港個別大學的考試，所以考評局於2019年首次做先導可行性研究，啟動探討DSE英文口試安排；在2021年做第2次可行性研究，獲參與研究的師生意見，「基本上他們都覺得ok，可以進行，有些地方可能與面對面考核不同，但非完全不可行，有些主考員覺得很順利，所以（考評局）會繼續往此方向探討，希望口試繼續貼近社會需要」。

蔡續說，現時DSE英文科口試規模大，需借用很多學校場地，並動用數百名主考員，他們要課餘時間在黃昏趕赴試場，「所以不停考慮到各個因素，探討網上進行（DSE英文科口試）會是怎樣呢？會否（有助）貼近國際趨勢和將行政工作減省和精簡呢？」

DSE英文科設4卷，說話卷（口試）佔全科10％，考生須參與小組討論和個人短講。