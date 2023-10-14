明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

考評局：DSE英文口試未來兩年不會轉網考 (13:09)

考評局日前稱正研究中學文憑試（DSE）英文科口試轉為網上進行，惟未有時間表。考評局評核發展主管蔡筱坤今早（14日）在DSE網上資訊講座表明，未來兩屆DSE均不會將英文口試轉為網上考，但局方正繼續做可行性研究及延續工作，會繼續考慮各因素。

主持稱講座直播約千人收看。蔡筱坤回答考生問題時表示，2024年及2025年DSE英文科口試均不會轉作網上考，考評局暫未有時間表決定該卷何時轉網上考。

蔡稱，考評局定期檢視評核安排是否符合當時的社會需要，每年檢視考務安排及聆聽持份者意見，並留意國際考評機構的評估最新發展，在2019年發現不少國際考試開始由面對面轉為網上考，包括TOEFL（托福）、Pearson（培生英文考試）、新加坡部分考試，以至本港個別大學的考試，所以考評局於2019年首次做先導可行性研究，啟動探討DSE英文口試安排；在2021年做第2次可行性研究，獲參與研究的師生意見，「基本上他們都覺得ok，可以進行，有些地方可能與面對面考核不同，但非完全不可行，有些主考員覺得很順利，所以（考評局）會繼續往此方向探討，希望口試繼續貼近社會需要」。

蔡續說，現時DSE英文科口試規模大，需借用很多學校場地，並動用數百名主考員，他們要課餘時間在黃昏趕赴試場，「所以不停考慮到各個因素，探討網上進行（DSE英文科口試）會是怎樣呢？會否（有助）貼近國際趨勢和將行政工作減省和精簡呢？」

DSE英文科設4卷，說話卷（口試）佔全科10％，考生須參與小組討論和個人短講。

相關字詞﹕編輯推介 考評局 英文口試

上 / 下一篇新聞