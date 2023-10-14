林世雄：將研9號風球下已開出港鐵列車可否行完全程 機場可以電子方式讓旅客排隊等的士 (11:55)

林亦表示，航空交通在颱風期間，若風向合適仍可繼續升降，稱當日抵港航班有大量轉機的旅客，若貿然一刀切暫停航班，將對旅客造成更大影響。他又說，理解部分旅客希望抵港後盡快返回居所，但稱風暴下交通工具提供有限度服務屬必然，強調最安全的做法便是留在室內，指機場可優化的士排隊服務，透過電子方式讓旅客「排的士係唔需要企喺度排」，亦可騰出更多較舒適的空間，減少逗留旅客的不便。

他亦提及，風暴當日機管局已提早聯絡的士商會安排的士到機場載客，但司機亦要顧及自身安全，因此成效未如理想。至於有人提出的士業設立颱風車隊，林世雄強調，在惡劣天氣下，路面狀況有機會變得不安全，要小心考慮颱風車隊的安排。

林世雄：旅遊巴載港鐵滯留客「不可行」 露天鐵路加蓋成本大工程複雜

至於颱風當日亦有不少乘客滯留在港鐵荃灣西站，林世雄則表示，過往做法亦是歡迎乘客留在港鐵站內暫避惡劣天氣，強調港鐵站始終是一個安全的地方，指港鐵職員亦會派發水、食物等物資，協助召喚的士，簡介室外天氣狀况等，未來遇惡劣天氣亦會採取類似做法。他亦認為安排旅遊巴接載滯留乘客「不可行」，指部分司機在惡劣天氣下難由居住地到車廠。

林世雄亦進一步回應實政圓桌立法會田北辰提出在港鐵露天路段加設上蓋的建議，指加裝上蓋要考慮結構是否可承載，加上蓋亦或導致有關路段更加「食風」，且要在現已行駛的路段上加裝上蓋工程量大，複雜艱巨，成本亦不低，又說列車時速不低，使用輕薄的物料未必理想。