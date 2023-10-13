男子虐打女友之子罪成候判　官斥不問情由襲擊 (18:25)

33歲被告代名C.J.H，涉及5次襲擊事主Y。控方案情指，Y的生母在誕下Y的姊姊及Y後，與被告相識，並於2018年至2021年間為被告誕下一子一女，一家六口居於旺角某單位。被告自親生兒子出生後，開始襲擊Y。

事件最初發生於2020年8月，被告教導Y背默時，因為不滿他表現，便用皮帶抽打事主的手、肩、腳共20下。及至2021年8月，Y在家中玩積木時，遭被告用衣架打他背部15下，Y事後憶述被打得痛不欲生。

餘下3次事件均發生於2022年3月間，Y在睡房與弟妹玩耍後，走出客廳想飲水時，Y看見被告後即回房間及鎖門，但被告仍闖入房內拳打Y；Y在吃飯及玩平板電腦時，遭被告襲擊。2022年5月，Y與胞姊搬往祖母家居住。

裁判官裁判時指，Y作供直接清晰。雖然Y在會面錄影時曾自言「無咩大驚小怪，反正都打慣咗。」但官認為不能以此斷定Y在事件中沒有受到苦楚，並指被告不問情由下襲擊Y，非合理的管教範圍，裁定他罪名成立。