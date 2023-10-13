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優基科技擬生產新興免疫療法「CAR-T」製品稱獲發牌　衛生署：牌照未涵治療用途 (18:02)

生物科技企業「優基科技」（Xellera Therapeutics）周二（10日）舉行記者會，公布旗下實驗室今年取得衛生署發出本港首個先進療法製品（ATP）製造商牌照；優基科技創辦人及執行董事李登偉當日稱，目標明年投產嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）製品，以用於公私營醫療機構治療病人。衛生署及醫管局今日（13日）回覆傳媒查詢時稱，有關牌照指明該公司授權生產的CAR-T細胞只限用於臨牀試驗用途，而非任何臨牀治療用途，如該公司有意生產有關藥劑製品用作治療，須先申請更改現有牌照條款。本報正向李登偉查詢事件。

李登偉周二於記者會後接受傳媒採訪時稱，該實驗室製作的CAR-T尚未用於病人身上，如需使用，要交由醫院、醫生和病人決定，並須向醫管局及衛生署取牌才可使用ATP技術。他當日以駕車作比喻，稱其公司負責生產，如同車輛製造商，須取得安全品質保證標準才能售車，而駕駛者、即醫生及醫院則有責任取車牌，「不是我們責任」，並強調該實驗室所需的牌照「已經拿齊」。

衛生署今日表示，香港藥劑業及毒藥管理局於今年8月30日按《藥劑業及毒藥規例》發出製造商牌照，授權本港一間公司生產CAR-T作臨牀試驗用途，非臨牀治療用途。該署稱，任何CAR-T細胞若用作治療，須提交藥劑製品註冊申請，並在確保符合安全、效能及素質標準後，方可獲得批准註冊使用；未經批准使用CAR-T細胞產品作治療用途，即屬違例並可能干犯刑事罪行。

醫管局表示，局方現時使用的CAR-T細胞治療藥物為「替沙侖賽」（Tisagenlecleucel）。該局稱現時香港只有「替沙侖賽」已獲註冊作治療用途，而該款CAR-T細胞治療藥物並非由上述公司生產。

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