政府促改善風暴期間機場航班及客流管理　林天福：留機場最安全　「打風幾個鐘好快過」 (17:33)

林世雄表示，曾與運輸業界商討，引述業界稱非常關注颱風期間司機及乘客的安全，認為最有效處理颱風下機場人流的方法是加強機場管理，及改善交通信息發放。他提及，在9號或更高風球信號生效期間，港鐵停駛露天段列車是基於以往類似情况下曾發生列車意外，停駛正是為免危害乘客及員工的安全。至於被問到政府在九號風球生效情况下，公共交通會否提供有限度服務，而非「一刀切」停駛，林世雄則表示，已要求港鐵再檢視在九號或更高信號生效的情况下，露天段列車的行駛情况，惟研究需時。

林世雄亦表示，在極端天氣的情况下，逗留室內最為安全，但理解部分人有需要乘搭的士，又指機管局將改善機場的士排隊安排。至於被問近日有無與的士業界商討惡劣天氣下的安排，林則表示，運輸及物流局、運輸署一向有就有關議題與業界溝通。他亦指，港鐵在露天路段加裝上蓋的建議未必可取，認為要考慮加裝上蓋時，結構上能否承受等問題。

機管局將改善的士排隊方法

機管局行政總裁林天福表示，當日機場的餐廳及店鋪，額外預訂可連接機場大廈的富豪酒店讓旅客歇息，並準備其他物資。他又指，機場設計寬敞正可應對旅客逗留情况；未來若出現九號或更高信號生效的情况，會加強與旅客溝通，並在機場客運大廈尋找更多地方供旅客等候，包括更多臨時座椅。

機管局亦將檢視改進的士排隊的方法，令到旅客不需長期排隊，取籌後在客運大樓其他位置舒適地候車。他又說，機場有全港公共地方最強的WiFi、質素好的餐廳及店鋪，強調在惡劣天氣下，讓旅客在機場逗留是最合適的安排，「打風幾個鐘好快過」。

的士業界籲司機惡劣天氣下不應冒險載客

香港的士業議會則呼籲，的士司機在惡劣及極端天氣下應以自身及乘客安全為先，不應冒險接載乘客以保生命安全，認為有批評指「小犬」襲港時，機場大批旅客滯留是因當時只有少數的士提供服務所致，指說法對的士業界不公，稱其他公共交通服務因安全考慮停駛之際，要求的士冒險繼續提供正常服務不合情理。

的士業議會亦提及保險問題，指保單雖未註明的士在惡劣及極端天氣下行走不獲受保，但保單條款註明持有人須有責任採取合理步驟以防止被保汽車損毁，否則保單持有人會冒上被指違反保單條款的風險，隨時會以車主不負責行為作為拒保理由；就算保險公司願意承擔意外的索償，亦是先扣除車主的墊底費，餘額才由保險公司賠償，且保險公司會因車主的索償而扣減保險的無索償折扣（NCD），導致新一年度保費大幅提升。

的士業議會指，歡迎運輸署與的士業界就惡劣及極端天氣提供的士服務及有關保險問題會面，並制定相關指引。