年少時非禮胞妹　五旬漢認罪囚七個月 (17:06)

無業被告L.K.S.現年56歲，為事主X的三哥。早前法庭為他索取背景報告，法官指，被告和X中學後到加拿大升學，被告因與她起衝突，被判感化及須完成憤怒管理課程。被告碩士畢業後任職工程師，他曾用衣架打女兒被判感化，離婚後兩女由前妻撫養。至於X返港後囤積物品和不信任他人，需接受精神治療。

法官引述，被告深感後悔，因遭X責備飽受折磨，知道會被判監，望盡早出獄照顧雙親。對於X指被告毆打她，令她不敢將事件告訴別人，被告否認並呈上家人發生衝突片段，法官認為屬「充滿衝突嘅家庭」。

根據創傷報告，X一時要求被告被判長期監禁，一時只想他展示悔意，法官指其邏輯上有矛盾，她出現焦慮、憂鬱和創傷後壓力症候群。法官對X稱遭被告毆打和虐待亦有所保留，指案發後被告與她分開居住，接觸甚少。法官另接納被告對性事好奇，但指他應知悉有違倫常。

案情指，事發於1982年3月至6月間，15歲的被告和9歲的X在家中同牀睡覺，被告拉下X的短褲，以手指插入其下體。X驚醒質問被告，但被告縮手和裝睡，五次性侵情况相若。至2018年，兩人爭執揭發本案，被告在警誡下承認非禮胞妹。而在2002年至2021年，X因精神問題入院三次，診斷患上分裂情感性障礙。