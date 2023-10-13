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警方尋人時以無人機播音樂冀鼓勵曾憲哲　指網上太多揣測籲勿信傳言 (16:52)

拔萃男書院中六男生曾憲哲失蹤多日最終獲救。消防處、警方、民安隊等參加搜救的部門分享拯救行動細節。警方提到，行動中特意透過無人機播放曾憲哲喜歡的音樂，希望為他帶來希望。警方又稱，留意到坊間有很多猜測事件經過的傳言，強調事件不涉及刑事成分，希望市民勿作不必要猜測。消防處則指，未來會繼續探討引入及更多應用於搜救行動的創新科技，包括在人工智能圖像分析系統加入辨識衣物功能等。

警方今次出動約600名警務人員，包括失蹤人口調查組、機動部隊、山嶺搜救專隊等，亦啟用重大事件調查及災難支援工作系統分析閉路電視影像。港島總區總督察（行動）林欣宜表示，警方於搜救過程中動用無人機播放曾憲哲喜歡的音樂，稱因不能掌握曾在山上的狀態如何，期望透過音樂鼓勵他不要放棄，相信做法可加大其生存機會，「帶佢希望畀佢，我哋係搵緊佢；當佢想放棄嘅時候，都提醒佢有佢喜歡做嘅事情」。

林欣宜又說，今次搜救行動有如大海撈針，加上經過颱風等增加搜索難度，對於最後成功救援感鼓舞。她稱，留意到坊間猜測曾憲哲為何會上山，強調警方調查後未有發現不尋常地方，稱現時最重要是其身體健康、回復正常生活，憂慮網上太多揣測及說話或對當事人造成傷害，呼籲市民不要相信坊間傳言。

消防處今次共出動122名消防員及24名救護員，在行動首日及成功救援當日上午，都曾在最終尋獲曾憲哲的同一位置搜索。消防處高級消防隊長張天瑜提到，處方使用無人機拍照製作實景地圖，以掌握最新路况及鎖定搜索位置。她稱，每1平方公里的搜索範圍大約要拍攝約1500張相片，今次行動共拍10000張相片，如果靠肉眼需時1周才能分析所有相片，但使用人工智能分析系統只需10小時，即可分析是否有人形物件；系統最後識別到約500張相有人形物。

有份參與搜救的港島總區野外巡邏隊警署警長秦天佑說，小隊要與天氣「鬥快」，爭分奪秒進行無間斷搜索。他提到，曾憲哲父親亦曾提出一起上山搜救，但由於環境惡劣，他最終接受勸說而留在安全地方。

消防：將繼續引入科技協助搜救

署理消防及救護學院助理院長（專業發展）李巍表示，當局近年引入更多新科技以提升攀山拯救救援能力，包括在今年第2季建立新機制，由流動網絡營運商獲取較多發射站資料，今年第3季亦引入手提電話定位儀，今年第4季將進一步發展AI圖像分析軟件，包括引入衣物分析，亦會將紅外線相機拍攝的影像一併加入分析，將來亦會繼續引入及開發更多創新科技以協助搜救行動。

李巍又表示，近年攀山拯救求助個案急速上升，呼籲市民參與山野活動時要結伴同行，帶備足夠食水、裝備、手提電話及後備電源，亦要避免高風險活動。 

相關字詞﹕編輯推介 曾憲哲 消防處 警察

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