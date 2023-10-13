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王詩雅涉「洪門宴」瞞行蹤案　控方證人指辯方專家報告欠完整 (16:30)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初，參與港區人大代表洪為民生日宴後隱瞞行蹤的案件，今日（13日）在九龍城裁判法院續審。控方專家證人、港大醫學院腦神經專科教授張德輝質疑，辯方專家報告沒提及使用任何醫學方法，以測試被告是否受新冠病毒影響其認知功能，並指參考醫學文獻，病人患認知功能障礙與感染新冠的關係不大，反而失去嗅覺有較大關聯。

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席生日宴。

控方甫開庭申請修改其中一項控罪中隱瞞行蹤的內容，即刪減「你在沒有離開的士的情況下，在上環高樂花園地下放下物品後回家」、「乘的士」，只保留被告「約晚上9時15分，離家前往灣仔Reserva Iberica Tapas Bar and Restaurant」的指控。

控方表示，被告涉訛稱「離家前往餐廳」由始至終都是控方的檢控基礎，為了讓案件更焦聚於此基礎，才提出修改，並認為不會對被告人造成不公義的影響。最終辯方無反對修改，裁判官遂批准控方申請。

控方專家證人張德輝續供稱，他研究辯方專家、中大醫學院榮休教授黃家星的報告後發現，黃沒提及使用任何醫學方法測試被告病徵。張舉例指，病人可以輕易假裝認知功能受損，故醫生需要利用神經心理學知識，從中判斷病人是否合作。

張最後指，被告入院記錄反映她的新冠病情輕微，不認為她案發時出現認知功能失常。

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