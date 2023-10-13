汽車科技研發中心指業界普遍認同本港有潛力發展氫能　促政府公布發展路線圖 (16:30)

「香港氫能經濟發展報告及問卷調查」由汽車科技研發中心執行、香港城市大學協助，並於本年8至9月訪問88位行業持份者，如貨車營運商、及汽車組裝商及設備商等。

調査結果顯示，逾8成受訪者指本港有潛力發展氫能，當中逾5成認為本港未有足夠準備。過半受訪者認為本港缺乏土地生產綠氫，約63%受訪者認為香港需從内地或其他國家，如澳洲、智利和南非進口氫氣才能滿足本地需求。

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌表示，業界期待政府未來公布氫能政策，包括路線圖和長遠目標，以及建立清晰監管框架，並希望政府提供政策支持基礎設備建設外，可為氫氣生產商、加氫站營運者和認證機構等提供經濟誘因。

針對氫能商用車方面，約6成8受訪者認為氫能商用車的安全程度不遜於傳統汽車或純電動車，逾8成受訪者認爲氫能汽車只要符合適當國際標準或要求，便可安全使用。業界對於是否進入氫能市場，會考慮三大因素，包括香港再生能源和氫能技術的發展潛力、氣候變化相關憂慮和可持續發展、及市場機遇。

香港城市大學能源及環境學院吳永豪教授則指，調查報告反映業界對氫能在香港發展態度正面，特別對氫能的安全有信心，受訪者亦普遍青睞氫能商用車，相信能減少空氣污染及碳排放，即使成本比傅統汽車或電動車差異高達兩成，亦願意改用氫能汽車。