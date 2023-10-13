港大研究指大部分中小學生運動量未達世衛標準 (14:23)

港大兒童及青少年科學系聯同慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金，自2019年起研究中小學生的體能活動量，透過讓參與學生連續佩戴運動手帶七天，追蹤245名小學生及283名中學生運動及生活習慣。

復課一年後，團隊發現只有8%學童每日運動量達世衛標準，即平均每天累積最少一小時的中等至高強度身體活動，團隊指出，雖然本港學童的體能活動量接近恢復至疫情前水平，學童復課後的假日活動量仍明顯不足。

團隊亦追蹤56名連續兩年參與研究的中三及中四學生，發現他們於假日的活動量及睡眠質素較去年有所下降，估計或因中三升上中四的學業壓力所致。研究數據表示，每天平均做15分鐘或以上、中等或以上強度帶氧體能活動，有效改善學生的睡眠質素下降情况。

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強稱，復常後上課日活動量開始回升至接近疫前水平，但仍停留非常低水平。他認為現時為學童的發展高速階段，如運動量長期不足，或會長遠影響身心發展、抗疫能力，甚至增加日後患上心臟病、糖尿病等風險。

葉柏強稱，觀察到最近流感個案較嚴重，某程度反映學童體質開始變差，抵抗力變弱，需要入院、留院的風險亦更高。他表示，若定期參與中強度運動的學童，即使不幸感染病毒，病發率及重症機會也能大大減低。

研究團隊倡議政府應提供多元體育教育，增加學童於體育課外的運動時數，使學童建立長遠運動習慣；並增設基層學童「運動消費券」，針對協助基層家庭參與體育活動。