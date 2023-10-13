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警方反詐騙行動拘33人包括一中四學生　搗破本地電騙集團 (14:13)

警方一連五日採取「鱷潭」反詐騙行動，偵破69宗騙案，共拘捕33人，包括一名中四學生，並搗破一個活躍東九龍的「猜猜我是誰」電騙集團，涉及騙款逾700萬元。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警方留意到近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有明顯上升趨勢，經情報收集及分析，及追查大量閉路電視片段後，成功鎖定一個本地詐騙集團，並於過去一連五日採取行動，偵破最少40宗同類型電話騙案，其中40名事主被騙金額總值逾400萬元。另外，東九龍總區亦同時成功偵破29宗不同類型的科技罪案及詐騙案件，包括網上購物、網上情緣、網上投資騙案及網上求職騙案等等，行動中共拘捕33人，包括30男3女，年齡介乎15至64歲，涉及「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪名，涉案騙款710萬元。

其中涉「猜猜我是誰」的騙案中，警方本周一（9日）至今日（13日）採取行動，分別以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」罪，拘捕10名男子，年齡介乎15歲至51歲，他們分別報稱為無業、學生、廚師、倉務員、送貨員、建築工人等。被捕人包括騙案集團的主腦、骨幹成員及負責收取騙款者，部分被捕人士有三合會背景。涉嫌與今年2月至9月發生40宗電話騙案有關。被騙事主年齡介乎60至93歲，損失一萬至37萬元，總損失金額432萬元。

東九龍總區科技及財富罪案組劉啓彥續指，涉案集團屬「金字塔」式結構，由一名主腦負責，指示第二層骨幹成員招攬人收取騙款，並以「搵快錢」招徠，經網上社交平台、通訊軟件或接觸在娛樂場所流連的無業者或學生，以數百至數千元報酬利誘他們負責收取「保釋金」，當中年紀最小被捕人為一名15歲中四學生。警方相信已成功瓦解一個活躍於東九龍總區「猜猜我是誰」的電騙集團。

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