流感比率增　盧寵茂籲盡快接種疫苗　衛生署稱為時未晚 (14:02)

立法會衛生事務委員會討論應對冬季流感高峰期的準備工作。不少議員關注針對非高危群組的流感疫苗接種情况，實政圓桌立法會議員田北辰關注，能否向所有有意接種流感疫苗的人士提供216元的資助，亦查詢若擴大資助範圍所需的金額。選委會界別譚岳衡則關注，當局能否推出誘因吸引非高風險群體接種，提高整體接種率。盧寵茂則回應稱，政府提供資助時需考慮資源有限及相關風險，強調疫苗目的為防重症及死亡，因此集中資源推動高風險人群的接種，重申非高風險群體可自費接種。

立法會議員陳凱欣及陳永光皆表示，部分學校組織接種疫苗的時間為11月或12月，憂為時已晚，關注是否接種人手不足。衛生署首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮預計，今年冬季流感高峰期為1月至3月，疫苗接種時間則為今年10月及11月，而且今年夏季流感季節較長，9月份流感病毒活躍程度仍然較高，呼籲學生盡快接種疫苗。她又指，若學生過往曾接種流感疫苗，相信仍能提供一定免疫保護，估計部分學校或因行政考量，如要尋覓面積合適的場地等，故較遲為學生安排疫苗接種。

奚安妮亦表示，目前幼稚園和中小學均已恆常納入季節性流感疫苗學校外展計劃，逾70%幼稚園及逾90%小學報名，形容反應不俗，將主動逐一聯絡其餘未參與計劃的學校。

另外，醫管局將採取新措施應對冬季流感高峰期，包括增設103張新病牀，亦參考應對新冠疫情經驗，按階段性應變計劃增加醫院病牀數量等。翻查資料，醫管局於上年度增設394張新病牀，並準備逾800張臨時病牀。選委界別議員陳沛良查詢病牀數量減少的原因。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，增103張病牀屬2023/24年度工作計劃訂立的目標，強調醫管局每年會預備至少800至1200張病牀，並適時按階段應變計劃增加病牀，以及善用私家醫院低收費病牀和北大嶼山的香港感染控制中心等。