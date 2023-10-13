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男子迷姦印傭判囚8年　前妻撰求情信稱疫情及「暴動」下壓力所致 (13:36)

已婚男子兩年前誘使印傭服食含安眠藥的龜苓膏，趁機將對方強姦，並給予2000元報酬。印傭事後懷孕須墮胎，男子則和太太離婚。男子今（13日）於高院承認強姦、「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」和「作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，判囚8年。法官批評，男子的前妻在求情信表示，近年疫情和「暴動」成經濟壓力，但法庭看不到他犯案和財政壓力有何關係。

被告李沛洪（現60歲）為冷氣工程公司東主，案情指他當時和太太、印傭事主X居於深水埗一單位。2021年11月晚上，被告叫X吃龜苓膏，X服食後暈眩無力。被告以雙手狎弄X的身體，並以陰莖插入X陰部。X當晚問被告，如果太太發現怎麼辦，被告就將2000元現金塞入X的褲袋，著X不要告訴別人。

X其後報警和發現自己懷孕，流產胎兒驗出被告的DNA。化驗師另在X的尿液驗出安眠藥唑吡坦，精神科專家估計X當時服用超過一粒唑吡坦，因此出現暈眩徵狀。警方翻查閉路電視，發現被告案發翌日拿著膠袋離開寓所。被告警誡下承認，當時丟走和X性交時所穿的上衣，因他害怕被指控強姦。

辯方求情指，被告僅衝動下犯案，他事後和太太離婚，變賣物業將款項交予前妻。前妻則在求情信表示，「自從香港經歷暴動和疫情，近幾年搵食艱難」，被告事業不順而承受壓力，作出偏激行為。不過暫委法官郭棟明表示，不理解為何經濟壓力驅使被告犯案，被告強姦X無助解決財政困難。郭官稱本案情節嚴重，X離鄉別井來港工作，法庭有責任保障像X一樣容易受傷害的人，加上被告有預謀犯案，奪去X的處子之身，構成加刑因素。

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